Il paese sotto choc | Un dolore incredibile

(Di sabato 11 maggio 2024) "Era una bella donna, sempre elegante, molto riservata, ma anche gentile ed educata". La comunità di San Lorenzo a Vaccoli è ancoraper la morte di Beata Boruszkowska, vittima di un incendio che è divampato nella sua abitazione. "Viveva qui da tanti anni, ci siamo visti molte volte - racconta Enrico, un vicino -. Abbiamo fatto colazione al bar tante volte insieme. Era sempre gentile e sorridente, anche se molto riservata". "Veniva a comprare il giornale spesso - dice Elisabetta Fabbri, dell’edicola di San Lorenzo a Vaccoli -. Siamo rimasti scioccati quando abbiamo saputo quello che è successo, non mi ci faccia pensare guardi. Una vera tragedia. L’ho vista tante volte, era sempre cordiale". La descrivono tutti così, come una bella signora, elegante e riservata, ma sempre pronta ad un saluto cordiale o a qualche chiacchiera. "L’ho vista ...

La tragedia di San Lorenzo a Vaccoli: morta in casa per un incendio. Comunità sotto choc - La tragedia di San Lorenzo a Vaccoli: morta in casa per un incendio. Comunità sotto choc - Beata Boruszkowska, 63 anni, è stata trovata senza vita nel suo letto dopo che le fiamme avevano avvolto la sua abitazione in via di Vaccoli. A niente è servita la disperata corsa del personale del 11 ...

Abusi sessuali su ragazzo di 17 anni in un treno per Lecco: 24enne arrestato per violenza sessuale, è recidivo - Abusi sessuali su ragazzo di 17 anni in un treno per Lecco: 24enne arrestato per violenza sessuale, è recidivo - La violenza sessuale a bordo di un treno diretto a Lecco: il 17enne avrebbe subito abusi da un 24enne recidivo, arrestato qualche giorno dopo ...

Nonna e nipotino investiti a Lastra a Signa, la donna in codice rosso - Nonna e nipotino investiti a Lastra a Signa, la donna in codice rosso - Lastra a Signa (Firenze), 10 maggio 2024 – Paura in strada a Lastra a Signa, intorno alle 19 di venerdì 10 maggio. Una nonna e il nipotino sono stati investiti da un’auto in via Di sotto in prossimità ...