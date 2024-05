Titolo | Ottimizza il Tuo PC | Nvidia Lancia il Driver 552 44 WHQL con Supporto a Ghost of Tsushima Director’s Cut

(Di sabato 11 maggio 2024)il Tuo PC:il552.44conofCut Se possiedi un computer moderno dotato di una scheda grafica, è arrivato il momento di aggiornare il tuografico. La versione 552.44è stata appena rilasciata e disponibile per il download dal sito ufficiale. Questo aggiornamento non solo… ?

NVIDIA ha annunciato un’epocale rivoluzione nell’ambito del gaming per i possessori delle schede video GeForce, con il rilascio dei nuovi Driver ottimizzati. Questi Driver sono destinati a migliorare le prestazioni e l’esperienza di gioco per ...

Driver Nvidia 552.12 : Supporto per Stagione 3 di Modern Warfare III e Ray Tracing per Diablo IV I possessori di schede grafiche Nvidia GeForce hanno ora a disposizione un nuovo Driver da aggiornare, poiché l’azienda ha appena rilasciato il Game ...

Nvidia rilascia il driver WHQL 552.44 con il supporto di Ghost of Tsushima Director’s Cut - nvidia rilascia il driver WHQL 552.44 con il supporto di Ghost of Tsushima Director’s Cut - Se hai un computer moderno con una scheda grafica nvidia interna, potresti voler scaricare il driver grafico più recente, che è appena arrivato. La versione 552.44 WHQL è ora disponibile per il do ...

NVIDIA Grace Hopper è un successo e sbarca in Europa con il supercomputer Alps - nvidia Grace Hopper è un successo e sbarca in Europa con il supercomputer Alps - nvidia ha fatto il punto sull'impatto di Grace Hopper e non solo nel mondo dei supercomputer. Tanti i progetti in costruzione, per un totale di 200 Exaflops di potenza di calcolo IA in arrivo: tra que ...

Nvidia Blackwell, la GeForce RTX 5080 potrebbe arrivare prima della RTX 5090 - nvidia Blackwell, la GeForce RTX 5080 potrebbe arrivare prima della RTX 5090 - La nvidia GeForce RTX 5080 potrebbe essere la prima scheda con architettura Blackwell ad arrivare sul mercato.