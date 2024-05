(Di sabato 11 maggio 2024) È il giorno di. I riflettori si accendono sulla 43esima edizione della manifestazione targata Ieg, che ad Arezzo Fiere e Congressi, ospiterà fino a martedì, il meglio della produzione orafa e gioielliera Made in Italy. Su il sipario alle 11.30 con i saluti istituzionali di Maurizio Renzo Ermeti, presidente Ieg, del sindaco Alessandro Ghinelli e del presidente della Provincia Alessandro Polcri, di Massimo Guasconi, presidente Camera di Commercio e di Ferrer Vannetti, presidente Arezzo Fiere e Congressi. A seguire, la tavola rotonda "al centro della manifattura italiana d’eccellenza nel mondo". Dalla manifattura al design, dalle tecnologie alla sostenibilità con un nuovo incontro tra industria orafa e quella dell’accessorio moda, fino alla formazione degli operatori del settore di oggi e di domani,è ...

OroArezzo, ci siamo. Il primo distretto italiano si misura con 60 Paesi per consolidare il +9% - oroarezzo, ci siamo. Il primo distretto italiano si misura con 60 Paesi per consolidare il +9% - L’inaugurazione è prevista stamani alle 11.30 nell’auditorium del Palaffari. Saranno presenti oltre 370 espositori: l’87% italiani e il 13% dall’estero. Prova fondamentale per la crescita del settore ...

Cento imprese ad OroArezzo con Confartigianato, Parrini: “Massima attenzione alla sicurezza” - Cento imprese ad oroarezzo con Confartigianato, Parrini: “Massima attenzione alla sicurezza” - Molti associati saranno inoltre presenti con i loro stand aziendali. “Saranno circa 100 le imprese associate a Confartigianato presenti negli stand di oroarezzo - spiega Parrini - “La fiera sarà anche ...

OroArezzo 2024: Bejew porta l'innovazione e la sostenibilità al padiglione Chimera - oroarezzo 2024: Bejew porta l'innovazione e la sostenibilità al padiglione Chimera - Domani 11 maggio 2024, inizia l'attesissima fiera oroarezzo, un evento internazionale di riferimento nel settore della gioielleria e dell'oreficeria.