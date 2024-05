Gli indagati scelgono di parlare Respingono l’accusa di corruzione Solo Gianello ha fatto scena muta

(Di sabato 11 maggio 2024) Hanno scelto diquasi tutti, chi più, chi meno, glidel filone spezzino dell’inchiesta perche ha sconvolto la Regione Liguria.Massimo, presidente del comitato delle Borgate del Palio del Golfo e della società partecipata del Comune di Lerici Sviluppo turistico Lerici srl, difeso dagli avvocati di fiducia Matteo Vicini e Stefano Putinati, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Davanti al giudice delle indagini preliminari Mario De Bellis e al pubblico ministero Elisa Loris il primo aieri mattina è stato Francesco Fiorino, amministratore di Europa Park. Difeso dagli avvocati di fiducia Alessandro Costa e Alessandro Vaccaro di Genova, è stato ascoltato per circa mezz’ora sulla vicenda dell’installazione del cartellone ...

