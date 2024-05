L’Inter accelerà già verso il futuro Inzaghi firma - svolta Gudmundsson

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 11 maggio 2024) frosinone 0 INTER 5 FROSINONE (3-4-2-1): Cerofolini 6; Lirola 5 (27’ st K. Jorge sv), Okoli 5 (37’ st Monterisi sv), Bonifazi 5,5; Zortea 6, Mazzitelli 6 (38’ pt Gelli 5), Brescianini 6,5, Valeri 5,5; Soulé 5,5, Reinier 5 (27’ st Harroui sv); Cheddira 5. All.: Di Francesco 5. INTER (3-5-2): Sommer 5; Bisseck 6, De Vrij 6,5, Augusto 6,5; Darmian 6 (1’ st , Frattesi 7,5 (19’ st Klaassen 6), Asllani 6,5, Barella 6,5 (30’ st Sensi sv), Dimarco 6 (27’ st Buchanan 7); Arnautovic 6,5 (19’ st Martinez 6,5), Thuram 7. All.:7. Arbitro: Giua 6. Reti: 18’ pt Frattesi, 15’ st Arnautovic, 32’ st Buchanan, 35’ st Martinez, 39’ st Thuram. Se la partita di ieri a Frosinone (finita 0-5) era ininfluente ai fini della classifica, la settimana che verrà sarà molto importante per. Con il 20 maggio cerchiato in rosso (scadrà il prestito di ...