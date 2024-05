Diffidati Napoli-Bologna | azzurri a rischio squalifica in vista della Fiorentina

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 11 maggio 2024) Idi: ecco gliindel prossimo match contro la. Ci sono tre giocatori di Calzona che, in caso di cartellino giallo rimediato contro i felsinei al Maradona, saranno costretti a non giocare la successiva partita in casa dei viola, e si tratta di pedine importanti per la formazione partenopea in questo rush finale del campionato di Serie A 2023/2024. IDISono tre i giocatori delprima di scendere in campo contro il: si tratta di Lobotka, Mazzocchi e Osimhen, che sono nell’elenco dei ...