La Coppa Italia vale oltre 7 milioni

Unadadi euro. È questo il valore del trofeo che Atalanta e Juventus si giocheranno mercoledì nella finalissima dell'Olimpico. Una competizione che ne...

L’ Italia chiude quinta e sesta la gara dello skeet misto a Baku . Nell’ultima gara della tappa di Coppa del Mondo che si è svolta in Azerbaijan, Marco Sablone e Martina Maruzzo e Elisa Sdruccioli e Sara Bongini sfiorano il podio e chiudono al quinto ...

Bergamo . Finale di Coppa Italia , ci siamo. Il Comune di Bergamo installerà un maxischermo nel centro città, un evento pensato per le famiglie e quei cittadini che vogliono vivere in compagnia l’atto conclusivo della Coppa Italia Frecciarossa ...

Tutto pronto per Brescia-Porto Viro , semifinale della Coppa Italia Serie A2 2024 di volley maschile . Gli uomini di Roberto Zambonardi, dopo aver superato in due match la finalista dei Playoff Siena (sconfitta poi da Grottazzolina, promossa nella ...

Junior Tim Cup 2024. L'Oratorio Santa Maria del Popolo di Surbo alle finali nazionali - Il Comitato provinciale del Csi Lecce sarà presente, alla fase finale della "Junior Tim Cup 2024, - Keep Racism Out - Il Calcio negli Oratori", il Torneo Giovanile di Calcio a 7, riservato agli Under ...

Programmazione Italia 1, cosa vedere oggi in diretta tv e streaming - Stai cercando la programmazione di italia 1 di oggi Se così sei nel posto giusto, di seguito troverai la guida tv di italia 1 per l'intera giornata di oggi. Vi ricordiamo che il palinsesto è visionab ...

Siena accoglie la nazionale italiana di scherma paralimpica in vista dei Giochi di Parigi - Bebe Vio e Matteo Betti saranno presenti all'incontro, insieme ai dodici atleti della nazionale. Previsti eventi e dimostrazioni aperte a tutti.