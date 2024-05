Da Mozart a Clementi Federica Tremolada incanta al pianoforte

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 11 maggio 2024) Brani di, di Chopin, Franz Liszt e Muzio, interpretati da una giovane, talentuosa musicista. È il concerto pianistico dal titolo “Versus“, che si terrà oggi alle 21 a Vedano, nella Sala della Cultura di via Italia: protagonista dell’evento sarà la pianista, che metterà il sigillo finale sulla stagione della rassegna “Vedano in musica“, organizzata dal Circolo culturale don Primo Mazzolari in collaborazione con il Comune.ha ottenuto svariati premi e riconoscimenti in concorsi nazionali e internazionali e si è formata in corsi di perfezionamento in Italia e all’estero. L’ingresso alla serata è libero. F.L.