Tore Renberg | Cari maschi - troppa violenza

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 11 maggio 2024) "Viviamo tempi in cui c’è moltadomestica. Dobbiamo chiederci il perché". È il grande tema de La mia Ingeborg di(Fazi edi), oggi al Salone di Torino. Lo scritnorvegese, tra i cinque finalisti dell’11ª edizione del Premio Strega Europeo che verrà assegnato domani, affronta il lato oscuro dell’essere umano, con la ferocia e la delicatezza di una confessione a cuore aperto. Il protagonista del suo romanzo, Tollak, si racconta in prima persona, senza sconti, in un flusso di pensieri in cui presente e passato si aggrovigliano. Vive isolato nei freddi boschi del Nord e dopo la morte della moglie si trova a fare i conti con tutti i suoi demoni. "Tollak è nato nel 1938 ed è cresciuto in estrema periferia, a stretto contatto con la natura. Appartiene a un’epoca e a un ...