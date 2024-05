(Di sabato 11 maggio 2024) Grandeper la mostra ‘‘n Fumettolandia’ che mette in scena le realizzazioni della Nona Arte ispirate alla vita e all’opera del Somma Poeta, descrivendo col supporto iconografico internazionale una innovativa proposta suAlighieri. La proposta culturale, che ha saputo interessare fasce di pubblico tra le più diverse e composite, ha ricevuto ottimi riscontri e ha permesso al pubblico interessato di riappropriarsi del patrimonio culturalesticosco in maniera completamente gratuita. Prestigioso è anche il risultato riguarla fruizione da parte dei giovani, nell’ottica di favorire l’incontro tra scuola e enti del territorio in un’ottica di educazione al patrimonio culturale. La mostra, ad ingresso gratuito fino al 12 maggio, esposta nei locali del ...

Il Dantedì al Cinema con “Mirabile Visione : Inferno” è stato un grande successo in tutta Italia, con quasi 40.000 studenti coinvolti in oltre 300 sale. A seguito delle numerose richieste pervenute da scuole che non hanno la possibilità di ...

Successo per i fumetti di Dante - successo per i fumetti di dante - La mostra 'dante 'n Fumettolandia' ha ottenuto un grande successo presentando le opere della Nona Arte ispirate a dante Alighieri, coinvolgendo un pubblico variegato e giovani per favorire l'educazion ...

Ultimi giorni per visitare la mostra “E vissi d’arte“ di Dantès - Ultimi giorni per visitare la mostra “E vissi d’arte“ di Dantès - Ultimo weekend per visitare la mostra fotografica "Vissi d’arte" di Dantès a Lucca, con 100 fotografie in bianco e nero stampate in grande formato. Esposizione di opere inedite e descrizioni dettaglia ...

David di Donatello, Sergio Ballo riceve il premio e polemizza: «Messi sulle scale. La tirchieria». La replica di Carlo Conti - David di Donatello, Sergio Ballo riceve il premio e polemizza: «Messi sulle scale. La tirchieria». La replica di Carlo Conti - Non è mancato qualche accento polemico ai David di Donatello. Protagonista delle lamentale è Sergio Ballo. Il costumista di Rapito di Marco Bellocchio, insieme a ...