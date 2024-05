A Villa Gina una stazione di monitoraggio per la vespa velutina

(Di sabato 11 maggio 2024) Unadial Bee Point del Parco Adda Nord a, parte l’offensiva al bioinvasore alato, la, o calabrone asiatico, che prolifera in Europa e mina le api e il miele nostrani. L’iniziativa del Parco è in partnership con Apilombardia, associazione di produttori apistici che raggruppa più di 2.200 apicoltori e 500 imprenditori del settore per oltre 70mila alveari. Ilsarà al via a breve. Nel frattempo, un ritrovo bene augurante sotto il segno di api e miele si tiene domenica a, dove fa tappa la rassegna I sapori e i colori dei mieli lombardi (partecipazione gratuita, iscriversi al link sul sito). Zoom, alle 16, per i mieli prodotti nella Valle dell’Adda. Poi tutti fuori, ...

