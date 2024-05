L’utile sale del 38% Esposizione Npe al 2%

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 11 maggio 2024) Illimity (in foto l’ad Corrado Passera) chiude il primo trimestre riportando un utile netto di 10,8 milioni di euro, in aumento del 38% anno su anno. In ricavi sono pari a 74,4 milioni (+3%). È confermata la crescita della redditività corporate & investment banking1 (+13% anno su anno). L’in portafogli Npe è pari al 2% del totale attivi.