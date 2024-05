Del Re lancia la lista progressista In campo il nipote di don Cuba e il figlio del partigiano Agresti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 11 maggio 2024) FIRENZE Tra loro c’è l’avvocatessa Elena Zazzeri che è stata tutrice di due minori del Forteto e già presidente della Camera Minorile di Firenze. Ma anche Duccio Becheroni,di Don(prete delle periferie fiorentine e dei carcerati), e Lorisdell’ultimofiorentino. Sono alcuni delle 18 donne e 18 uomini in corsa per il prossimo Consiglio comunale, a cui si sommano i componenti delle altre 5 liste per i Consigli di Quartiere. Più di cento i cittadini che ’Firenze democratica’ ha deciso di candidare "per fare la differenza e per una città davvero pubblica", spiega la leader e aspirante sindaco Cecilia Del Re. Tra loro anche il medico dello sport Gualtiero Monici, insignito del Fiorino d’Oro per il suo impegno nei giorni terribili dell’emergenza Covid, e Sergio ...