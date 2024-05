La Cionini non le manda a dire | Nardini gioca al risiko personale Senza parlare dei veri problemi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 11 maggio 2024) L’ordine è perentorio: abbassare i toni. Il Pd toscano non ne vuole più sapere di liti interne e su caso-Capannoli, invita tutti a concentrarsi solo sulla campagna elettorale pro dem. Intanto, però, Barbara, candidata sindaca del piccolo comune dell’Alta Valdera ed epicentro dell’ultimo terremoto intestino in ordine di tempo, rivendica chiarezza. E lo fa, in un colloquio con La Nazione, dopo avere chiesto provvedimenti ai vertici regionali del partito contro gli iscritti ribelli che invece sostengono la candidatura dell’ex sindaca Arianna Cecchini, in campo con una sua lista civica che potrebbe aiutare lo sfidante di destra. "Da tempo chiedo al segretario regionale, Emiliano Fossi, di fare chiarezza su questa vicenda. Ora mi aspetto che in queste ultime settimane di campagna elettorale sia apertamente al nostro fianco per chiudere una volta per tutte le ...