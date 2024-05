Lo studente italiano incaprettato L’avvocato | identificare i poliziotti Ora indaga la procura di Roma

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 11 maggio 2024) Matteo Falcinelli sarà sentito dalladial suo rientro in Italia, previsto per la prossima settimana, quando ha già in programma alcune visite mediche a Perugia per le lesioni alle mani, al collo e alla schiena provocate dalle manovre di costrizione violenta – l’hogtie – della polizia a Miami. Un fascicolo (modello 45) senza notizie di reato è già stato aperto dall’Ufficio diretto guidato da Francesco Lo Voi dopo la comunicazione ufficiale sul caso da parte dell’autorità consolare. IeriFrancesco Maresca, assieme al collega David Ermini, che assiste Matteo in Italia, ha incontrato a lungo Lo Voi e iltore aggiunto Ilaria Calò che dovranno valutare competenza e giurisdizione anche se sembra sarà la capitale ad occuparsi del caso, e non Perugia, come ipotizzato. "Abbiamo riscontrato la ...