Siena capitale mondiale dell’olio Per tre giorni il gotha dei produttori

(Di sabato 11 maggio 2024) Adal 28 al 30 maggio i massimi esperti mondiali sul tema dell’olivicoltura per una tavola rotonda del mercato nazionale e internazionale guidata dal Comitato Consultivo del Consiglio oleicolo Internazionale. "Non si riuniva da 30 anni, l’ultima sessione plenaria del COI a Madrid - ha rivelato il sottosegretario al ministero dell’Agricoltura, Patrizio La Pietra - ha deciso chesarà lad’oliva per trea fine maggio. Non nascondo che ci sono state pressioni per tornare in Puglia, sede italiana dell’ultima riunione degli Stati generali. Ma la scelta diè stata dettata dal privilegiare la qualità sulla quantità". L’evento è stato presentato ieri nella Cappella del Manto del Santa Maria della Scala, il sottosegretario La Pietra era affiancato ...