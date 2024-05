(Di sabato 11 maggio 2024) L'11 maggio 1994 nessuno avrebbe immaginato che si sarebbe scritta una pagina di storia della moda. Esattamente trent'fa, infatti, una sconosciuta si trasformava in superstar indossando quello che fu subito definito «l’nero più sexy mai creato»: ilpinfirmato Versace. E chi non lo conosce, mente

L'iconico Safety pin dress compie 30 anni esatti: 5 curiosità sull'abito leggenda indossato da Elizabeth Hurley - L'iconico safety pin dress compie 30 anni esatti: 5 curiosità sull'abito leggenda indossato da Elizabeth Hurley - L'11 maggio 1994 nessuno avrebbe immaginato che si sarebbe scritta una pagina di storia della moda. Esattamente trent'anni fa, infatti, una sconosciuta si trasformava in superstar indossando quello ch ...

MINI Mini Countryman 1.5 One Countryman del 2019 usata a Milano - MINI Mini Countryman 1.5 One Countryman del 2019 usata a Milano - Annuncio vendita MINI Mini Countryman 1.5 One Countryman usata del 2019 a Milano nella sezione Auto usate di Automoto.it ...