Elvis - il re del rock al Verdi | Più di un semplice tributo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 11 maggio 2024) Ci sarà sempre unPresley per ogni epoca. È quella scia luminosa che dagli anni ’50 in poi non ha mai smesso di brillare a suon di‘n’ roll e che lo ha consacrato a icona mondiale. "E poco importa se sei ’beatlesiano’ o ’iano’. Connon è che ti innamoravi solo della musica, ti colpiva lui, lo stile, il modo di essere e di atteggiarsi che è diventato universale". A dirlo è Maurizio Colombi, regista di ’il musical. An amazing‘n’ roll show’, in scena aloggi (ore 20,45) e domani (ore 16,45). "Senza di lui artisti come Michael Jackson, Freddie Mercury, i Rolling Stones non sarebbero esistiti" sostiene. Come mai propriocome protagonista del suo musical? "A 13 anni mio padre mi regalò uno dei primi album ...