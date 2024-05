Micah P Hinson - il ritorno di un amico

(Di sabato 11 maggio 2024) Domani sera alle 21.30 torna a casa unvecchiodel Bronson,. Il musicista americano è di casa al locale di Madonna dei Albero, dove ha già suonato e dove celebrerà i suoi vent’anni di carriera presentando il suo ultimo album, ’per presentare il nuovo album ’I lie to you’ . In questo discorecupera brani scritti in tempi inquieti tra l’adolescenza e i suoi trent’anni, registrati durante una session ininterrotta di cinque giorni in Texas. Nato in una famiglia dalle rigide regole religiose, e passato attraverso le dipendenze in gioventù, il cantautore americano è riuscito a trasferire le sue inquietudini e paure in brani molto amati dalla critica e dal pubblico sulle due sponde dell’Atlantico. Nel 2018, dopo quindici anni di carriera, si è ritirato dalle scene, ma ora ha trovato il coraggio di ...

That Golden Time - That Golden Time - L’intento era quello di smarcarsi definitivamente dal paragone ingombranti con gli Elliot Smith e i micah P. hinson e, allo stesso tempo, mettere in prospettiva il tentativo riuscito a metà di ...

Color Fest 2024 con Micah P. Hinson, Lip Critic, Cosmo, I Hate My Village… - Color Fest 2024 con micah P. hinson, Lip Critic, Cosmo, I Hate My Village… - Prima volta in Calabria anche per micah P. hinson cantautore texano che ha fatto della morte e della rinascita il cuore pulsante della sua proposta musicale: una poetica sempre ispiratissima fatta di ...

Micah P. Hinson, è al Bronson l’unica data italiana del tour - micah P. hinson, è al Bronson l’unica data italiana del tour - Anche micah P. hinson festeggia come Bronson 20 anni di carriera, e non poteva certo mancare per celebrare insieme a tutto il pubblico nell’unica data italiana. Sarà un’occasione unica per ascoltare d ...