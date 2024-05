Sicurezza sul lavoro Intesa aziende-sindacati

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 11 maggio 2024) Firmato un nuovo accordo sullatra Confindustria Varese e iCgil Varese, Cisl dei Laghi, Uil Varese. Primo scopo dell’incontro che si è svolto a Gallarate nella sede cittadina di Confindustria Varese è stato quello di siglare una nuovavolta a promuovere in provincia di Varese la più ampia raccolta di dati sui cosiddetti "near miss", cioè i "quasi infortuni". In pratica, una mappatura di quegli incidenti che avvengono nellee che avrebbero potuto comportare un infortunio più o meno grave, poi non concretizzatosi, evidenziando comunque una criticità. Con l’accordo, Confindustria Varese esi impegnano a sensibilizzare all’uso della piattaforma web "Condivido" sviluppata da Inail, Politecnico di Milano e Unisalento. In questo modo le parti sociali ...