L’interrogatorio Il governatore tace Il legale | leggerà gli atti e poi parlerà coi giudici

(Di sabato 11 maggio 2024) Giovanni Toti si è avvalso della facoltà di non rispondere, ieri pomeriggio, davanti al giudice delle indagini preliminari Paola Faggioni. Ha detto cheal più presto, forse già la prossima settimana. Il motivo lo ha spiegato il suo avvocato Stefano Savi: "Ci siamo avvalsi motivatamente, dicendo che stiamo leggendo il fascicolo, un fascicolo piuttosto corposo, sono circa 9mila pagine, e abbiamo già anticipato ai pm presenti la nostra intenzione la prossima settimana di chiedere gli interrogatori". L’avvocato Savi ha aggiunto che Toti sta bene e che chiarirà la sua posizione. "Sono esperienze personali non facili da gestire, ma io l’ho trovato bene e soprattutto molto impostato sulla volontà di difendersi e di spiegare quello che ha fatto. A lui non è contestato di aver preso per se stesso nulla, quindi tutto il finanziamento è stato fatto secondo norme di ...

Toti, oggi interrogatorio di garanzia ma non parlerà. Governatore valuta futuro politico - ...pomeriggio davanti al gip Paola Faggioni per l'interrogatorio di ... per sbloccare l'iter di una pratica edilizia ferma negli uffici ... Atteso (alle ore 14) al Palazzo di giustizia, Toti non parlerà come ...

Corruzione: oggi Toti davanti a gip, non risponderà e valuta suo futuro politico - ...pomeriggio davanti al gip Paola Faggioni per l'interrogatorio di ... per sbloccare l'iter di una pratica edilizia ferma negli uffici ... Atteso (alle ore 14) al Palazzo di giustizia, Toti non parlerà come ...