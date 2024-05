Dipinti e sculture nella natura

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 11 maggio 2024) Una serie di, a cavallo tra figurativo e astratto, ispirati alla. Fiori, foglie e rami che diventano veicolo delle emozioni interiori, nelle opere di un’artista di origini caraibiche. È quanto proporrà la mostra intitolata “È tempo di fiorire“, che verrà inaugurata oggi negli spazi della galleria d’arte ArcGallery di via Spalto Piodo, in centro Monza. In esposizione ci saranno le tele di Gabriela Azar Rubagotti (foto), giovane pittrice nata a Santo Domingo,Repubblica Dominicana, alla sua prima personale in Italia. Nei suoi quadri gli elementili assumono il ruolo di messaggeri delle sensazioni dell’autrice, sono lo strumento con cui dal suo giardino intimo e segreto porta fuori le emozioni che intende comunicare. "Le leggere ma incisive pente ...