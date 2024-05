Due artisti in mostra C’è Intra formae

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 11 maggio 2024) Fabio Mariacci ed Elio Mariucci insieme espongono le loro opere nell’Ala Nuova della Pinacoteca comunale con la“, fino al 16 giugno. Per l’occasione è stato aperto il nuovo spazio della Manica lunga. Il Rinascimento della Pinacoteca comunale di Città di Castello e la Contemporaneità di duetifernati, si fondono nell’evento a cura di Lorenzo Fiorucci, che è stato inaugurato alla presenza di tante persone. Il Comune nell’occasione ha ringraziato i dueper il progetto espositivo, una selezione di alcune opere molto identitarie dello stile di Mariacci e Mariucci, ad alto impatto siaco che di allestimento. In concomitanza di questo eventoco è stata aperta la seconda sezione della Manica lunga, in cui si è svolta la ...