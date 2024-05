Parco dello sport nuova palestra a cielo aperto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 11 maggio 2024), una. È aperta e fruibile per tutti i cittadini laareaiva immersa nel verde all’ingresso del1 attrezzata per praticare diverse discipline, dal calcetto alla pallacanestro e al basket. L’opera pubblica è al servizio della collettività per promuovere uno stile di vita attivo e praticare diversi tipi di, dal basket al calcetto e alla pallavolo. Potrà essere utilizzata anche dagli studenti della scuola secondaria di primo grado Luini per le lezioni di educazione fisica. Il nuovoè stato realizzato nell’area tra il parcheggio di piazza Foglia e la scuola di viale ...