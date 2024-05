Tari - scoperti 966 furbetti Pioggia di avvisi ai cittadini per omessa dichiarazione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 11 maggio 2024) di Laura Valdesi SIENA Ihanno ragione a lamentarsi se i sacchetti della spazzatura non vengono raccolti in maniera efficiente e, magari, il look della città ne risente negativamente. Giusto chiedere più decoro perché Siena vuole mantenere alta la qualità della vita. Però c’è anche il rovescio della medaglia: i tributi vanno pagati. Inon devono fare iquando si tratta di frugarsi in tasca per onorare il versamento. Quello della, per esempio, la tassa sui rifiuti. Costringendo così Sigerico, la società che è concessionaria del servizio di accertamenti, liquidazione e riscossione delle entrate del Comune di Siena, ad emettere unadi ’’. Proprio il 2 maggio scorso, infatti, a palazzo pubblico è arrivata la nota con cui Sigerico illustra ...