Agente entra in una casa e uccide un militare La famiglia della vittima | | Ha sbagliato indirizzo

La vicenda dell'aviatore Roger Fortson sta scuotendo gli USA. L'aviatore afroamericano è stato ucciso mentre era al telefono con la fidanzata, dopo che la polizia in Florida ha fatto " irruzione nell'appartamento sbagliato" denuncia la famiglia del ...

