Malattie neurodegenerative e West Nile Agli Spedali Civili 3 milioni di euro dal Pnrr

(Di sabato 11 maggio 2024) Dallerare alle patologiefino allainfettive emergenti: oltre 3,2didalvanno a 5 progetti coordinati da ASSTdi Brescia, nell’ambito della la ricerca biomedica. Il progetto “lmplementation of an ltalian Network for advanced diagnosis and targeted treatment of Inborn errors of lmmunity”, è coordinato da Raffaele Badolato, e punta a identificare nuove strategie integrate per la diagnosi degli errori congeniti dell’immunità, un gruppo diereditarie rare. “Brain synchronization to treat early stage Alzheimer Disease - BrainSync-AD“, coordinato da Barbara Borroni, vuole proporre un nuovo approccio per modulare la connettività cerebrale e ...