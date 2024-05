Ascoltato Emiliano | Forse Decaro assente

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 11 maggio 2024) L’incontro, a Bari Vecchia, a casa della sorella del boss Antonio Capriati ci fu, ma Antonio"probabilmente non c’era" e l’unico scopo era quello di "ribadirle con determinazione che le regole non le facevano più loro a piazza San Pietro ma le facevamo noi". Il governatore pugliese, Michele, ha confermato ma allo stesso tempo precisato il racconto fatto, oltre un mese fa, dal palco durante una manifestazione pubblica per manifestare contro la decisione del governo Meloni di inviare la commissione di accesso a Bari. Ieri mattina, il presidente della Regione Puglia è statoper oltre cinque ore dalla Commissione parlamentare antimafia, presieduta da Chiara Colosimo, dopo le polemiche dei giorni scorsi sulla data di convocazione. Disputa che è proseguita anche ieri e che ha accesso gli animi dei commissari. ...