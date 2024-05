Allagato il mercato ipogeo | Ora reclamiamo i danni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 11 maggio 2024) "Adesso basta, siamo stanchi di ritrovarci allagati ogni volta che piove". I commercianti delsono esasperati, ogni volta che sulla città si abbatte un acquazzone o anche solo la pioggia, vanno sott’acqua. "La situazione peggiora costantente – dice Giuseppe Carbone, titolare di una polleria – Abbiamo dovuto cambiare la centralina elettrica ma anche l’antifurto viene messo a rischio dalle infiltrazioni, non è possibile andare avanti così". Ogni volta che a Pavia si deve aprire l’ombrello, i commercianti dello spazio sotterraneo sanno di doversi armare di stracci e spazzoloni per asciugare, poi bloccano l’ascensore in modo che nessuno resti intrappolato, e sperano che la pioggia non intacchi gli impianti. "Quando l’acqua arriva nel mio retro sono guai – fa notare Domenico Veneroni, titolare di un negozio di formaggi e salumi – ...