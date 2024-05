I pronostici di sabato 11 maggio | Serie A - Premier Leagu - Li -a, Bundesliga

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di sabato 11 maggio 2024) Idi11, tornano in campo i principali campionati europei:A,e, Liga,e Ligue 1. Nonostante i risultati non esaltanti dell’ultimo periodo, il Bologna è sempre più vicino alla qualificazione alla prossima Championse. In casa del Napoli andrebbe bene anche un altro pareggio, contro una squadra che negli ultimi tre mesi non è mai riuscita a mantenere la porta inviolata: i gol dovrebbero arrivare puntuali. L’allenatore del Bologna Thiago Motta (LaPresse) – IlVeggente.itGol in arrivo anche nella sfida tra Milan e Cagliari, con la squadra allenata da Ranieri che dopo essere uscita imbattuta da San Siro con l’Inter proverà a ripetersi: molto probabilmente segnerà almeno un gol contro una difesa, ...