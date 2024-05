Accolto il ricorso di Aviapartner

(Di sabato 11 maggio 2024)ilpresentato da 10 lavoratori didi Malpensa assistiti dal servizio legale di Cub Trasporti: con Sentenza n. 300/2024, il Giudice del lavoro di Busto Arsizio hailpresentato da 10 lavoratori disono stati riconosciuti a loro arretrati da 3.000 a oltre 9.000 euro ciascuno, per l’omesso lavaggio, nel corso degli anni, da parte aziendale dei Dispositivi di Protezione Individuale che sono stati consegnati ai lavoratori con l’obbligo di indossarli durante l’attività lavorativa. Fa sapere Cub Trasporti "La sentenza del Giudice riconosce come risarcimento dovuto ai lavoratori, per aver dovuto provvedere al posto del datore di lavoro al lavaggio dei loro indumenti protettivi, il corrispettivo di un’ora di straordinario per ogni ...

