Parte da Viareggio la stagione 2024 del beach soccer italiano

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 11 maggio 2024)Saràa dare il calcio d’inizio alladel. Dopo aver ospitato la scorsa estate le fasi finali di tutti i campionati, ilstadium “Matteo Valenti” sarà teatro della prima tappa della poule Scudetto di serie A, del girone eliminatorio del torneo under 20 e della Supercoppa Italiana di entrambe le categorie per un totale di 40 partite in 10 giorni, dal 31 maggio al 9 giugno. Grazie alla intensa e proficua collaborazione tra Farmaè, Dipartimentodella Lega Nazionale Dilettanti e Comune, anche quest’annoavrà dunque un ruolo centrale nel panorama nazionale del, nel solco di una ...