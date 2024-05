Multiverso tra fumetti - musica e cosplay | torna Ludicomix a Empoli

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 11 maggio 2024) L’attesa è finita. Parola d’ordine?. È questo il tema di2024, cheoggi a invadere il centro storico di. Al via l’edizione numero 19 della manifestazione rivolta agli appassionati di, illustrazioni,. Per tutto il weekend - e quindi fino a domani - tante opportunità di divertimento per grandi e piccini. I protagonisti assoluti saranno loro; videogame, giochi da tavolo e giochi di ruolo. La manifestazione, che richiama ogni anno migliaia di appassionati del genere, aprirà i battenti alle 9.30. Il programma di oggi è variegato; gara di disegno, torneo di Just Dance, panel e workshop legati al gaming, ma anche spettacoli di magia e concerti, come quello delle 16 sulle musiche tratte da anime e videogiochi. Al ...