Profumo di musica al roseto Il giro del mondo con i Notturni

(Di sabato 11 maggio 2024) Lada camera e quella pianistica. Il jazz e chitarre spaziali, la tradizione sonora sarda e le sperimentazioni contemporanee, le sonate per violino di Bach rilette da un vibrafono e una vigorosa brass band. Ma anche lo swing, la danza aerea, i tamburi giapponesi e la techno suonata coi fiati. Due lunghe serate fatte di concerti e performance, in una Reggia costellata di eventi e in unche profumerà di. Oggi e domani la Villa Reale di Monza si trasformerà nello scenario dei “al“ e “in Reggia“, il doppio evento conclusivo del festival Monza Visionaria. Ad aprire le danze, oggi alle 18.30 nella Sala degli Specchi della Villa, sarà la prova aperta di “Piccole serenate notturne“ dell’Orchestra da camera Canova con il tenore Thomas Hobbs, che ...

Musica, Mirco Mariani: "Una nuova avventura in note per fare i conti con me stesso" - musica, Mirco Mariani: "Una nuova avventura in note per fare i conti con me stesso" - Ma voglio salvaguardare questo ‘panda’ che è la musica suonata con le dita. I miei strumenti, con il loro profumo, la loro usura, hanno avuto tutti una vita precedente, più lunga della mia e ognuno di ...