Liste d’attesa - l’ultima carta La Regione chiama i privati

(Di sabato 11 maggio 2024) PERUGIA Ci sono soltanto tre giorni di tempo (fino a martedì 14 maggio) per le strutture sanitarie private che vogliono prendere parte al bando della Asl 1 per fornire oltre 23mila prestazioni mediche. L’Azienda sanitaria, infatti, ha pubblicato il bando con il quale laintende ridurre le attese dei pazienti rivolgendosi ancora una volta al privato convenzionato. Il tutto per ridurre prima possibile i tempi. In linea, infatti, a quanto stabilito dal Piano regionale di recupero delledi attesa per il 2024", approvato lo scorso 24 aprile, la direzione dell’Usl Umbria 1 ha emanato l’avviso di manifestazione di interesse "con l’obiettivo di acquisire, attraverso specifici accordi contrattuali, prestazioni di specialistica ambulatoriale in percorso di tutela ricomprese nei Lea, afferenti a diverse branche e tipologie, per gli ambiti ...