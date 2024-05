(Di sabato 11 maggio 2024) A Milano non ci sarà un solo Cpr, ma ne aprirà presto un secondo. Il sottosegretario all’Interno Nicola Molteni, commentando la polemica del sindaco Giuseppe Sala sul poliziotto gravemente ferito nel capoluogo lombardo da un immigrato irregolare mai espulso, rilancia la palla in avanti sul tema immigrazione: "Con il ministrostiamo ragionando sulla realizzazione di un secondo Cpr a Milano, una struttura di adeguate dimensioni perare i tantiproblematici che in particolare gravitano nelle aree delle stazioni". Il sottosegretario leghista aggiunge polemicamente che "il sindaco Sala ha finalmente compreso un punto fondamentale: la necessità di procedere con idi immigratipericolosi". Molteni si riferisce alla parole di Sala ...

Un'emergenza che non conosce sosta. Nonostante i numeri , rispetto allo scorso anno, siano decisamente migliorati per merito di accordi che il nostro Paese è riuscito a stringere con Tunisia e Libia. Nuova Notte di sbarchi sull'isola di Lampedusa ...

Emergenza migranti irregolari. Piantedosi corre ai ripari: "Più centri per i rimpatri" - Attualmente sono nove le strutture sul territorio nazionale, ospitano mille stranieri . Il sottosegretario Molteni replica a Sala sull'agente ferito: ha capito che servono le espulsioni.

Gestione di migranti e rifugiati a Montecatini: accoglienza negli hotel fino al 2026 - Montecatini Terme, 11 maggio 2024 – Se ne parla decisamente di meno rispetto a qualche mese fa ma nella cittadina per eccellenza del soggiorno in Toscana come Montecatini Terme, il tema dell'accoglien ...

L'accoglienza dei migranti in Italia è sempre un'emergenza e non si vedono prospettive diverse - L'analisi di Openpolis. "La migrazione è un fenomeno strutturale e per amministrarlo bisognerebbe innanzitutto conoscerlo"