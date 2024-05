(Di sabato 11 maggio 2024) In occasione della rassegna Escher, allestita sino al 21 luglio al Palazzo dei Diamanti, e del progetto didattico Le stanze delle meraviglie ad essa dedicato, realizzato grazie al sostegno di Eni, nasce “LooOp”, una grande azione collettiva volta alla costruzione di una, dove la gravità non esiste e nulla è mai quello che sembra. Oggi, il 18 e 25 maggio, nell’ambiente immersivo dell’aula didattica di Palazzo dei Diamanti, il pubblico di adulti, ragazzi e bambini potrà partecipare gratuitamente alla realizzazione di una installazione in 3D attraverso l’uso dei® . L’iniziativa si terrà dalle 16 alle 19 e saranno sempre presenti le educatrici museali di “” che accoglieranno i partecipanti e forniranno le indicazioni prima per progettare e poi ...

Per uno dei più importanti anni versari di Batman , LEGO pubblica un nuovo e incredibile set dedicato alla mitica serie animata degli anni '90, concettualizzando in un diorama un intero progetto televisivo e l'anima stessa del Cavaliere di Gotham. Era ...

Caserta . I mattoncini colorati, le costruzioni del marchio più famoso del mondo hanno un fascino che non conosce età e non passa mai di moda. Appassionati collezionisti, nostalgici, semplici curiosi, famiglie con bambini e scolaresche attendono ...

Con i mattoncini Lego una città impossibile. Senza titolo apre le porte - Con i mattoncini lego una città impossibile. Senza titolo apre le porte - In occasione della rassegna Escher al Palazzo dei Diamanti, nasce "LooOp", un progetto didattico supportato da Eni per costruire una città impossibile con mattoncini lego in un ambiente immersivo.

I luoghi più belli di Livorno nella fantasia dei Lego - I luoghi più belli di Livorno nella fantasia dei lego - I maggiori monumenti di Livorno, costruiti in mattoncini lego. Sì, è tutto vero. Merito dell’ingegno degli appassionati, grandi e piccini, per le costruzioni. Ma anche creazioni a raffigurare il Ponte ...

Come si applica un codice sconto Lego Shop - Come si applica un codice sconto lego Shop - A fianco ad ogni articolo proposto a prezzo promozionale è presente un bottone. Una volta individuato l'oggetto di proprio interesse basterà cliccarci sopra per scoprire quali sono i termini e le cond ...