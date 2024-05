Il destino degli altri - anche dei tanti Kabob - ci riguarda sempre

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 11 maggio 2024) In una piazza di Canelli, Asti, posto pacifico tra le vigne di grignolino e barbera, dieci giorni fa un ragazzo di diciotto anni è stato ammazzato a sprangate da un coetaneo. Non ne avete s... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti