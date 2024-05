A Srebrenica la memoria cancellata L’eredità dell’accordo di Dayton - oggi

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 11 maggio 2024) Non ho mai avuto voglia di deridere l’accordo di, novembre 1995, che mise fine alla guerra in Bosnia-Erzegovina. Non segnava l’avvento della pace, che non è venuta, “solo” la fine della guerra, che era durata quasi quattro anni. Sarajevo aveva superato il record di durata dell’assedio di una città in epoca moderna, che fino ad allora spettava all’assedio di Leningrado, durato 900 giorni fra il 1941 e il 1944, e restato incomparabile per il numero dei morti. Fu pieno di ingiustizie il compromesso di, ma vanno così i negoziati internazionali. Una clausola di quell’accordo, stipulato sotto la tutela degli Usa e dell’alcool sciorinato ai grandi capi nazionalisti, il croato Tudiman e il serbo Miloševi, era però insopportabilmente infame.era stata il luogo della vergognosa viltà delle Nazioni Unite incaricate di ...