Drusilla Foer | I miei posti del cuore in questa Italia eleganzissima

(Di sabato 11 maggio 2024) È ancora convalescente, dopo una brutta polmonite: «Sto come una povera vecchia. Ma non sa la gioia!». Eppure,pensa già alla tournée teatrale della Venere Nemica, che riparte a settembre. Da qui è un attimo spostare il discorso sull’che attraversa con gli spettacoli e che continua a esplorare. Da quella volta in cui è stata sulla luna in Sicilia al miglior tramonto di Firenze (spoiler: da una chiesa-granaio)

foto di Serena GalloriniMILANO – dopo la sosta forzata per la polmonite che l’ha costretta a interrompere bruscamente la tournée di “Venere Nemica” , dopo solo 8 date tutte esaurite, Drusilla Foer annuncia finalmente il ritorno in scena e la ripresa ...

Drusilla: «I miei posti del cuore in questa Italia eleganzissima - drusilla: «I miei posti del cuore in questa Italia eleganzissima - C’è un posto in Italia che ha rivalutato «Così mi mette un po’ al corner. Mi lasci riflettere». Prego. Nessuno mette drusilla foer in un angolo. «Napoli, che negli anni ha avuto molte mutazioni. Per ...

