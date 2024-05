Primavera Chigiana - 15 concerti La musica da camera protagonista

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 11 maggio 2024) Ritornano idel Festival ’’, appuntamento dell’Accademia dedicato alle star delladainternazionale e ai giovani interpreti emergenti. Un mese di straordinaria, un ponte ideale di suoni tra la stagione diMicat in Vertice e ilInternational Festival Summer Academy. ’’ è un festival dedicato prevalentemente al repertorio classico dellada, con una serie di eventili con inizio alle 19,30 pensati per godere della stagione primaverile in splendide sedistiche. In calendario 15a Palazzo Chigi Saracini, nella Chiesa di ...