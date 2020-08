Ryanair blocco dei voli: non rispetta le norme anti-covid (Di mercoledì 5 agosto 2020) La compagnia irlandese Ryanair deve adeguarsi alle regole anti contagio da coronavirus altrimenti scatta il blocco dei voli in Italia La Ryanair non rispetta le norme anti-covid e rischia di vedere cancellati tutti i suoi voli in Italia. E’ questa la possibilità profilata dall’ENAC, l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, alla compagnia irlandese. Per i passeggeri … Leggi su viagginews

La Ryanair non rispetta le norme anti-covid e rischia di vedere cancellati tutti i suoi voli in Italia. E’ questa la possibilità profilata dall’ENAC, l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, alla ...

Virus e distanziamento sugli aerei, il Cts è pronto alla stretta: uniformare le norme

Dal 6 agosto regole uniformi per aerei, treni e bus. Il Comitato Tecnico Scientifico, dopo le polemiche sui convogli dell’alta velocità a capienza dimezzata e soprattutto dopo il pressing dei ministri ...

