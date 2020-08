Ristoranti e negozi, arriva lo sconto di Stato. Chi paga col bancomat riavrà fino al 20% (Di mercoledì 5 agosto 2020) Il governo studia le misure del decreto Agosto per rilanciare i consumi. La cifra restituita nel conto corrente o il prezzo ridotto alla cassa Leggi su quotidiano

EsenSemo : @CanettiQueen No vabbè, non bastavano i clienti del cazzo menefreghisti e negazionisti, adesso anche i ristoratori.… - Acquis_view : Nessuno: Negozi e locali tra Ragusa e provincia: “ehi ?? ma lo sapete che qui ???? hanno girato ???? il commissario Mon… - FedeMarogna : RT @DegraTina: Fatemi capire, in discoteca nessuno rispetta le distanze o mette la mascherina Nei negozi, bar, ristoranti, ditte e supermer… - Grossu_Minutu : RT @AnnaBonitatibus: Diciamolo forte e chiaro: le giuste regole per evitare la diffusione del Covid sono applicate solo nei teatri e luoghi… - kebilu : RT @LiberaTvTicino: I medici tornano alla carica, e ora sono quasi 520! 'Serve la mascherina obbligatoria in ristoranti, negozi, centri com… -

Ultime Notizie dalla rete : Ristoranti negozi Negozi, ristoranti, bar, barbieri e tattoo: chi apre e chi chiude dopo il lockdown. La mappa di Cuneo (con qualche sorpresa) La Stampa Musica e gastronomia C’è la Mangialonga Jazz

Nei vari percorsi (con tutta probabilità corso Garibaldi e parte di corso Cavour saranno chiusi al traffico), degustazioni in bar, ristoranti e negozi alimentari e negozi aperti accompagnati dalle ...

Bergamasca la prima piattaforma di crowdliquidity al mondo, per le attività a rischio liquidità

Ma il clima di incertezza generale, la crisi degli acquisti e la conseguente mancanza di liquidità per negozi ed esercizi commerciali potrebbero ... Tra quelle maggiormente colpite, alberghi e ...

Nei vari percorsi (con tutta probabilità corso Garibaldi e parte di corso Cavour saranno chiusi al traffico), degustazioni in bar, ristoranti e negozi alimentari e negozi aperti accompagnati dalle ...Ma il clima di incertezza generale, la crisi degli acquisti e la conseguente mancanza di liquidità per negozi ed esercizi commerciali potrebbero ... Tra quelle maggiormente colpite, alberghi e ...