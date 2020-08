Project xCloud sarà disponibile dal 15 settembre (ma solo per Android) (Di mercoledì 5 agosto 2020) (Foto: news.xbox.com)Dopo lunghi mesi di attesa e prove effettuate sull’anteprima, Microsoft ha annunciato sul blog Xbox Wire la data di rilascio della nuova tecnologia di game streaming in Italia e in altri 21 paesi: 15 settembre, segnate in agenda, ma – per il momento – solo se possedete un dispositivo Android. Inizialmente noto come Project xCloud e ora rinominato Gioco via cloud, è il servizio che consentirà di giocare ai titoli per console Xbox anche da smartphone e tablet in qualsiasi posto e momento. Da Minecraft Dungeons a Tell Me Why, da Gears 5 a Destiny 2, Microsoft concederà sin da subito l’accesso a una vasta libreria di oltre 100 titoli in alta qualità disponibili in streaming, sebbene il lancio in versione beta con ... Leggi su wired

XboxItalia : Preparati! Dal 15 settembre potrai giocare a oltre 100 grandi titoli con @XboxGamePass Ultimate direttamente dal cl… - MatteoMichilli : RT @XboxItalia: Preparati! Dal 15 settembre potrai giocare a oltre 100 grandi titoli con @XboxGamePass Ultimate direttamente dal cloud (Bet… - OutOfBitit : Project xCloud arriverà sui dispositivi Android il 15 settembre: sarà incluso nel Game Pass Ultimate… - Digital_Day : Project xCloud è pronto a partire: appuntamento a settembre - gamescore_it : Xbox Game Pass Ultimate, dal 15 settembre il Project xCloud sarà disponibile nell'abbonamento! -… -