Perché lasciare morire Raffaele Cutolo in regime di tortura del 41 bis? (Di mercoledì 5 agosto 2020) La gente fuori ha diritto di sapere cosa accade dentro un carcere. Le parole della moglie di Raffaele Cutolo, Immacolata Iacone, dette al Consiglio Direttivo di Nessuno Tocchi Caino, mi hanno molto colpito: “Portatelo dove si possa curare altrimenti mettete la sedia elettrica, sarebbe meglio del 41 bis”. Perché farlo morire in carcere in quelle condizioni? Non capisco! Se queste parole hanno colpito me che sono cattivo perché lascia indifferenti i buoni con la fedina penale pulita? Molti (...) - Tribuna Libera / Carcere, Detenuti, Mafie, Testimonianza carcere Leggi su feedproxy.google

