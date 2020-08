Ostia e la pista ciclabile, Bordoni: ‘Dove sono finiti i parcheggi? E’ inutile e dannosa per la mobilità’ (Di mercoledì 5 agosto 2020) ‘ciclabile sul lungomare di Ostia inutile e dannosa per la mobilità. Roma non può permettersi altri esperimenti, quello che sta accadendo sul litorale in piena stagione estiva non ha precedenti. Dove sono finti tutti i parcheggi? Sin dall’inizio i cittadini hanno mostrato la loro perplessità man mano che sul lungomare spuntavano divieti di sosta – privi di giustificativo – per far posto alla realizzazione dell’invadente pista ciclabile, ma ora la situazione è sfuggita di mano e la mobilità del Lido ne rimane sconvolta. Migliaia di parcheggi persi in una località balneare ad agosto. In Commissione Mobilità chiederò chiarimenti sulla realizzazione, ... Leggi su ilcorrieredellacitta

sorrento87 : Solita monnezza a 5s. Ostia, ciclabile a 5 Stelle tra buche e gradini: pronti question time e un esposto. Anche i v… - CorriereCitta : Ostia e la pista ciclabile, Bordoni: ‘Dove sono finiti i parcheggi? E’ inutile e dannosa per la mobilità’ - marketingpmi : E questa sarebbe una pista ciclabile?! In mezzo alla strada, senza cordoli, senza protezioni, in balia delle macchi… - AGR_web : Ostia, la pista ciclabile.... senza progetto 'Progetto per la pista ciclabile ad Ostia Lido? Non c’è nessun progett… - CristopherGius1 : RT @romamobilita: Da oggi 5 agosto e fino nuovo avviso per consentire la realizzazione della pista ciclabile sul L.Mare di Ostia nel tratt… -