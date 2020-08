Mika esprime il suo cordoglio per le vittime del Beirut, sua città d’origine (Di mercoledì 5 agosto 2020) Mika saluta con affetto le vittime di Beirut su Twitter per esprimere il suo cordoglio nei confronti di ciò che sta affrontando la sua città di nascita Mika saluta con tristezza le vittime di Beirut. Il suo cordoglio è rivolto a coloro i quali hanno perso la vita nelle esplosioni che nelle ultime ore hanno straziato la sua città d’origine. Il legame speciale con i suoi Natali ha lasciato una voragine di dolore in questa giornata che, il cantante, ha espresso con un messaggio su Twitter. Il numero delle vittime attualmente pare essere più di 100 e altrettanti sono ancora dispersi e in fase di ritrovamento. Le esplosioni non hanno motivazioni chiare e definite e certo resta la ... Leggi su zon

