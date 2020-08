Michelle Obama: “Ho la depressione, cerco di combatterla” (Di mercoledì 5 agosto 2020) “Da qualche tempo soffro di una lieve depressione e sta cercando di combatterla“. È Michelle Obama che parla. Si facciano avanti quelli pronti a dire che “no, una ex first lady così popolare e amata e madre e avvocatessa di successo” non può soffrire di depressione. Come se la depressione non avesse niente a che vedere con chi vive una vita “stuccata” con la fortuna. “La depressione è una malattia dell’affanno, dell’energia“, per dirla come David Foster Wallace. Capita a tutti. È democratica e stronza. E così Michelle Obama ha la sua e lo ha raccontato lei stessa durante il suo podcast su Spotify, in una puntata dedicata alla salute mentale. Quanto poco ... Leggi su ilfattoquotidiano

“Da qualche tempo soffro di una lieve depressione e sto cercando di combatterla”: ecco la confessione di Michelle Obama. L’ex first lady lo ha rivelato nel nuovo episodio del suo podcast in onda su Sp ...

