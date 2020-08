Lippi: “Inter impegnata in un percorso di crescita, ma vince sempre la Juventus” (Di mercoledì 5 agosto 2020) Marcello Lippi ha offerto una panoramica personale sul rendimento di Lazio, Inter ed Atalanta nel corso della stagione 2019/2020, tutte inseguitrici della Juventus, poi campione d’Italia. Di seguito il pensiero esplicitato dall’ex commissario tecnico della Nazionale, durante un’intervista per ‘Il Giorno’: “La Lazio ha il rammarico di non aver sfruttato, dopo il lockdown, una opportunità che forse non le capiterà più ma ha pagato il fatto di avere un organico un po’ troppo ristretto. Ha comunque espresso un ottimo calcio e deve essere orgogliosa. L’Inter ha perso troppi punti per strada, ma è impegnata in un percorso di crescita. L’Atalanta sta facendo qualcosa di straordinario e spero si confermi anche in Champions. Insomma, una bella ... Leggi su sportface

