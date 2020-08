Libano, Baker (analista): “Un disastro soprattutto economico per un paese in una fase già difficilissima” (Di mercoledì 5 agosto 2020) ROMA – “La doppia esplosione a Beirut avrà ripercussioni terribili sulla situazione politica ma soprattutto economica del Libano”. Ne è convinto Ali Bakeer, analista politico esperto di medio oriente, originario del Libano oggi residente in Turchia, da dove dove collabora per diversi centri di ricerca e testate tra cui Aljazeera e Al Monitor. L’agenzia Dire lo ha contattato in seguito alle due deflagrazioni che ieri hanno causato nella capitale libanese decine di morti e migliaia di feriti. Leggi su dire

